PKKnın fesih kongresi sonrası Kandildeki elebaşları Orta Doğudaki yeni dizaynın içindeyiz. Arkamızdakiler İsrail için bize yer vermek istiyor deyip emperyallere bel bağladı. PKKnın Avrupa ayağı KNK da 4 parça kürdistan hayaline kapıldı. ABD’li Tom Barrack ise zamanlaması manidar bir şekilde Sykes-Picotu masaya getirdi. Elebaşı Öcalanın 4 ay önce Suriye’nin çözülüşünü, Sykes-Picot Anlaşması’nın çözülüşü olarak değerlendirmesi de hafızalardaki yerini korurken akıllara ABD ve Avrupanın Orta Doğuda yeni bir bölme planı mı? sorusu geldi. Ankara kirli ajandalar ve sinsi emellere karşı teyakkuzda.