Tacizci ve rüşvetçi CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç'in rüşvet çarkı deşifre oldu! Kod adı: Nalbur / 02.12.21

CHP’li Kıyıköy Belediyesi’ne yönelik usulsüzlük ve rüşvet suçlamaları kapsamında gözaltına alınan 13 şüpheliden, aralarında CHP’li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç’in de yer aldığı 6 şüpheli adliyeye sevk edilmişti. Sevinç, ile iş insanı Tolga Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu. Belediyenin yetki sınırlarındaki işlemlerden rüşvet aldığı ortaya çıkan Sevinç’in paraları ‘nalburumuz’ diye tanıttığı kasası Tolga Ö.’nün hesabında topladığı tespit edildi.