TAG Otoyolu'nda karla mücadele! Binlerce kişi mahsur kaldı! Gaziantep Valisinden son dakika açıklaması / 19.01.22

Son dakika... Gaziantepte dün başlayan yoğun kar yağışı şehirde hayatı altüst etti. Gaziantep Valisi Davut Gül, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolunda mahsur kalan 2 bin kişinin kurtarıldığını bildirdi. Gece boyunca otoyoldaki 7 bin kişiye kumanya dağıtıldığını dile getiren Gül son gelişmeleri bildirdi. Son bilgileri paylaşan Vali, 45-50 cm kar kalınlığı ve yoğun tipi var. Araç trafiği çok fazla ve kaza durumunda binlerce araç birikiyor. Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çoğu gitti azı kaldı dedi.