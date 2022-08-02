Tahıl koridorunda sefer devam ediyor! Üç limanda hazırlıklar hızlandı / 01.08.22

Başkan Erdoğan önderliğinde Türkiyenin kararlı duruşu tahıl krizini çözdü. İstanbulda imzalanan anlaşmanın ardından tahıl koridoru açıldı. Bugün sabah saatlerinde Odessa limanından yola çıkan geminin, yarın İstanbul Boğazında olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı, Odessadan Lübnana mısır taşıyan geminin seyrine devam ettiğini ve seferin anlık takip edildiğini duyurdu. Aynı zamanda Ukraynanın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam edildiği belirtildi.