Tahir Güven'in öldürülmesi olayında ifadeler ortaya çıktı: Hava almak için çıktık polis yakaladı! / 30.12.21

Meman Aşiretinin lideri Tahir Güvenin öldürülmesi olayının faillerinden olan PKK/KCK terör örgütü mensubu Miraz kod adlı Mehmet Miraç Dinç ile Dinçi evinde saklayan HDP milletvekili Hüseyin Kaçmazın kardeşi Abdullah Kaçmazın ifadelerine ulaşıldı. Terör örgütü PKKlı Mehmet Miraç Dinç ifadesinde, Biraz gezmek ve hava almak için evden yaklaşık 100 metre ayrıldıktan sonra polisler tarafından gözaltına alındık. diye konuştu. HDP Milletvekili Hüseyin Kaçmazın kardeşi Abdullah Kaçmaz ise, Araçtayken abim misafirin yani Miraçın evde sıkılmış ya da acıkmış olabileceğini, bu nedenle dışarı çıkarmamı istedi. ifadelerini kullandı.