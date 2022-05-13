Takım elbiseyle indirime son! Kadına ve sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine ilişkin kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi / 12.05.22

Son dakika haberi! Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçlarında tutuklu yargılamayı sağlayan, sağlıkta kamu hizmetini engelleme suçunu ise daha ağır cezaya çarptıran kanun maddesinin Mecliste kabul edilmesi dolayısıyla milletvekillerine teşekkür ederek yasanın hayırlı olmasını diledi.