Taksim Camisi İmamı Abdullah Özkan'ın şaşırtan özelliği! Motosikletin üzerinde görenler mesleğini duyunca şaşırıyor / 06.10.21

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Taksim Camisi İmamı Abdullah Özkan, aynı zamanda bir motosiklet tutkunu. Özkan, Kasımpaşa'daki evinden görev yaptığı Taksim Camisi'ne motosikletiyle gidip geliyor. Ancak Özkan'ı motosikletin üzerinde koruyucu kıyafetleri ve kaskıyla birlikte görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. 32 yaşındaki kurra hafız Abdullah Özkan, Türkiye'yi motosikletiyle gezdiği zamanlarda ise imam olduğuna inandırmak için kimliğini gösterdiğini de söyledi.