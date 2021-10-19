Taksim'de çarşaflı genç kızlara sözlü tacizde flaş gelişme: Sanığın ceza ehliyeti araştırılacak / 19.10.21

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Taksim İstiklal Caddesi'nde çarşaf giyen üç genç kıza yönelik, "Siz Türk müsünüz? Arap mısınız? Bu ülkede kara çarşaf yasak, gidin namaz vakti namazını kılın" dediği iddiasıyla "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" ve "Hakaret" suçlarından 5 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan 78 yaşındaki Emel C. hakim karşısına çıktı. Sanık Emel C., " İhtiyarlıktan olsa gerek torunum yaşındaki gençlere böyle şeyler söylerim. Çıplak gibi giyinmiş kişilere de benzer şeyler söylerim" diyerek beraatini istedi. Mahkeme, psikolojik ilaçlar kullandığını söyleyen sanığın ceza ehliyetinin olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilerek rapor alınmasına karar verdi.