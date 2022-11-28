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7/24 Dinle Takvim Taksim'deki kalleş saldırıda YPG parmağı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Fotoğraflar ele geçirildi / 28.11.22
Taksim'deki kalleş saldırıda YPG parmağı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Fotoğraflar ele geçirildi / 28.11.22

Taksim'deki kalleş saldırıda YPG parmağı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Fotoğraflar ele geçirildi / 28.11.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Taksim'deki kalleş saldırıda YPG parmağı! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: Fotoğraflar ele geçirildi / 28.11.22

Takvim 02:57
02

Kripto para piyasasında iki haftalık zarar 239 milyar dolar! Bu haberi okuyun, paranızı kurtarın / 24.11.22

Takvim 02:07
03

Aanholt’a Ada kancası! Ocak’ta Cimbom’un kapısını çalacaklar / 21.11.22

Takvim 01:08
04

Asgari ücret ne kadar olacak? İpuçları neyi gösteriyor? İşte 2023 asgari ücret zam rehberi / 15.11.22

Takvim 02:25
05

Başkan Recep Tayyip Erdoğan harekattaki komutanlara seslendi: Mücadelemiz mübarek yolumuz aydınlık / 28.11.22

Takvim 01:53
06

İYİ Parti'nin kötü algı operasyonunun şifreleri! 'Çiçekçi' öğretmen Mustafa Dizdar'ın dosyasını açtık: Hakaret, siyaset, rezalet gırla / 28.11.22

Takvim 02:11
07

Sıkışan kifayetsizlere Okyanus Ötesi'nden destek! ABD'li Fitch'ten muhalefete seçim senaryolu alan açma girişimi / 28.11.22

Takvim 02:55
08

Sağlık Bakanlığı 42 bin 500 işçi ve personel alacak! Hangi alanlarda alım yapılacak? İşte başvuru şartları / 28.11.22

Takvim 02:17
09

İspanya ile 1-1 berabere kalan Almanya'nın Dünya Kupası'ndaki tur hayali mucizelere kaldı / 27.11.22

Takvim 02:16
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