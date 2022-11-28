İstiklal Caddesinde gerçekleştirilen ve 6 vatandaşımızın şehit olmasına debap olan kalleş saldırıda YPGnin parmağı olduğu ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuya ilişkin, Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassanın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilalin YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi açıklamasında bulundu. Bayrampaşa, Harem ve Anıtkabire yapılması planlanan saldırıları engellediklerini duyuran Bakan Soylu, Bayrampaşa için Eğer biz saldırganı yakalamamış olsaydık Bayrampaşa Forum AVMde tarihin en büyük patlamalarından birisi gerçekleşmiş olacaktı dedi.