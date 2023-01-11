İstanbul İstiklal Caddesinde meydana gelen kalleş saldrının planlayıcısı Bilal Hassanın kaçışına yardım eden Hazni Gölgenin Bulgaristanda olduğu tespit edilmişdi. Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Soylu, Bu akşam saat 18.00 sularında Edirneden bize teslim ettiler. Bulgar Bakan ile görüştüm başka bir adreste bulmuşlar. Minnettar olduğumuzu kendilerine ilettik. diye açıklamıştı. Emniyet Genel Müdürlüğünden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Hazni Gölge isimli zanlının Edirne Kapıkule sınır kapısından Türkiyeye teslim edildiği açıklandı.