Taksimetrelerin tarife yükleme işlemlerinin detayları düzenlendi! 1 Ocak 2023'te başlıyor / 28.05.22

Son dakika haberi! Taksimetrelerin tarife yükleme işleminde, sadece ilgili kurum/kuruluş tarafından belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafeyi ihtiva eden değerler yüklenecek ve bunun dışında başka işlem yapılamayacak. Tarife yükleme işleminde sadece ilgili kurum/kuruluşça belirlenen açılış ücreti, zaman tarifesi, mesafe tarifesi ile birim zaman ve birim mesafe değerleri yüklenecek, bunun dışında başka işlem yapılamayacak. 1 Ocak 2023ten itibaren muayene servisi, taksimetrenin takılı olduğu taksinin plakasının da görüleceği şekilde, zamana ve mesafeye göre çalışma kontrol işlemlerinin yapıldığı muayene sürecini kamerayla kayıt altına alacak ve bu kayıtları en az bir yıl saklayacak.