İstanbul Büyükşehir Belediyesine İBB yönelik yolsuzluk soruşturmasında, Ekrem İmamoğlunun İstanbuldaki bir otelde 6 Martta şüpheliler Tuncay Yılmaz, Hüseyin Köksal ile görüşmesinden önce, kimliği belirlenemeyen erkek şahsın gelerek görüşme yapılacak alanı gören kameraları kapattığı anlara ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Güvenlik kamerasını bantlayarak yapılan gizli toplantının ardından yeni çıkan görüntülerde İmamoğlunun elinde bir çanta ile geldiği ve ekibinin kameraları peçete ile kapattığı görüldü.