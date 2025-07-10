Takvim.com.tr, AK Parti Grup Toplantısını Meclisten takip etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti İmralı Heyeti ile önümüzdeki hafta görüşeceğini duyurdu. Tunç, CHPnin Duruşmalar TRTde yayınlasın önerisi için CMK 183. madde değişiklik olursa duruşmalar canlı yayınlanabilir dedi. Ayrınca Tunç, Mehmet Murat Çalıkla ilgili sorulan soruya Hükümlü ve tutuklular can güvenliği bakımından, sağlıkları bakımından devletimize bir emanet. Eğer raporlarla ilgili herhangi bir itiraz süreci söz konusu olursa, bu itiraz mekanizmaları da açık ve yeniden değerlendirme imkanları da olabilir yanıtı verdi.