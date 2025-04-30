Takvim.com.tr, CHPde 19 Mart sonrası kapalı kapılar ardında edilen büyük bir kavgaya ışık tutuyor. Kavganın 3 aktörü Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Gökhan Günaydın. Ana konusu ise olağanüstü kurultay... Özgür Özel, İmamoğlunun anahtar listede görmek istediği Tarık Balyalıyı listeye almadı. Bununla da kalmayıp İmamoğluna yakın isimlere kesik attı. Daha sonra CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydına iki kez İstifa et seni anahtar listeye yazayım, MYKya alayım teklifi götürdü. İkisinde de reddedildi. Özelin prangalarından kurtulmak istediği, 3lü arasında soğuk rüzgarlar estiği kulislerde konuşuluyor.