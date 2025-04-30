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TAKVİM CHP'deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu'nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın'ın istifası istendi / 30.04.25

TAKVİM CHP'deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu'nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın'ın istifası istendi / 30.04.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

TAKVİM CHP'deki büyük kavgayı açıklıyor! Özgür Özel İmamoğlu'nun istediği ismi listeye yazmadı: Gökhan Günaydın'ın istifası istendi / 30.04.25

Takvim 03:35
02

Özgür Özel’den "adaylık formülü" altında çifte operasyon: Ekrem İmamoğlu’nu ve Mansur Yavaş’ı nasıl hedefe koydu? | İmamoğlu şikayetçi! / 30.04.25

Takvim 04:44
03

Trump’ın ilk 100 günü! Beyaz Saray’da dünyayı etkileyen kararlar… / 30.04.25

Takvim 07:25
04

Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! Mourinho etkisi / 30.04.25

Takvim 07:14
05

CHP hırsızlığı aklamak için hakikatin sinyalini kesmeye kalktı! Özgür Özel ve Ekremci fondaşların "jammer" yalanına karşı gerçekler / 30.04.25

Takvim 04:40
06

CHP'de birbirini satan satana! TAKVİM, Veli Gümüş'ün tutukluluk ifadesine ulaştı: Fidan Gül'ün adını verdi "İmamoğlu kumpasçı" dedi / 30.04.25

Takvim 04:50
07

CHP lideri Özel'den yolsuzluk çıkarması! Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmeye doyamadı | Başkan Erdoğan'ı hedef aldı / 30.04.25

Takvim 02:13
08

Başkan Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'den ticarette yeni hedef: 40 milyar dolar! AB üyelik süreci | Gazze'de ateşkes / 30.04.25

Takvim 07:01
09

1800 gün prim emekli eder! Sağlığı bozulana erken maaş: Bu imkandan kimler nasıl yararlanacak?

Takvim 05:11
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