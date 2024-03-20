Türkiye bu olayı konuşuyor. Bir çocuk babası Oğuz Murat Aciyi hayattan koparan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimuru önce Mısıra ardından da ABDye kaçıran canavar anne Eylem Tok ve katil oğlu son olarak New Yorkta görüntülendi. Kanlı kazaya karışan oğlu ile gezip tozan Eylem Tok, Central Park’a bakan lüks rezidansında ise keyif sürüyor. Hatta Takvimin edindiği yeni bir bilgiye göre; Tok, dava için de New Yorkun en ünlü ve pahalı hukuk bürosunun yolunu tuttu.Tüm bu gelişmelerin yanında Olay yerinde bulunan ikinci araçtaki D.O.Ö.nün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Üstelik onu almaya gelen sürücünün de 18 yaşından küçük olduğu anlaşıldı.