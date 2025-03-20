Suç örgütü lideri sıfatıyla gözaltına alınan Ekrem İmamoğlunun yanı sıra Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı için de gözaltı kararı verildi. Bağdatlının iki hafta önce yurt dışına firar ettiği ortaya çıktı. Evin önünde bekleyen ve sinyal takibi yapan polisleri atlamak için telefonunu evde bırakan Bağdatlının 5 Mart günü saat 18.38de 34 BCK 004 plakalı otomobille İpsala Sınır Kapısından çıkış yaptığı belirlendi. Takvim.com.tr, İBBden bahse konu şahsa verilen adrese teslim ihalelerle yapılan vurgunu belgeledi.