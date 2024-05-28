Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepedeki Milli Güvenlik Kurulu toplantısına liderlik edecek. Kritik toplantıda PKKya vurulacak ölümcül darbe ve hazırlıkları süren askeri harekat masada olacak. PKK/YPGnin Suriye’nin kuzeyindeki seçim oyunlu teröristan planına karşı atılacak adımlar da ele alınacak. TAKVİM, ABDnin kurduğu Batının desteklediği teröristan odaklı seçim müsameresini gündeme getirmiş, süreci Suriyede YPGyi oluşturmak için DEAŞı kuran adam olarak bilinen McGurkun yönettiğine dikkat çekmişti. Öte yandan MGKda Gazzedeki son durum da konuşulacak.