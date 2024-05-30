Milli Savunma Bakanlığı, TAKVİMin gündeme getirdiği ABDnin kurup Batının desteklediği teröristan odaklı seçim müsameresine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Terör örgütü, üçüncü tarafların verdiği cesaret ve destek ile kendini meşrulaştırmaya çalışmaktadır. Sözde seçim çalışmaları Suriye’nin toprak bütünlüğü açısından kabul edilemez bir durum olduğu gibi bölgede huzurun ve barışın sürdürülebilmesi açısından olumsuz etkiler doğurabilecek potansiyele de sahiptir denildi. PKK/KCK-PYD/YPGnin ve ona sağlanan desteğin bölgedeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edileceğinin vurgulandığını açıklamada Oldubittiye fırsat vermeyiz ifadelerine yer verildi.