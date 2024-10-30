Özgür Özel yönetiminden rahatsız olan ve Mansur Yavaş huzursuzluğu yaşayan Ekrem İmamoğlu, Genel Merkeze karşı bayrak açıp yine değişim dedi. Olağanüstü kurultay zemini yoklayan İmamoğlu, Özelin karşısına Gökhan Günaydını aday olarak çıkarmayı planlıyor. Günaydının zamanlaması manidar İmza toplayan hain değildir çıkışı ise oldukça dikkat çekici. Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasındaki arabacı kavgasını da bu yaşananlardan bağımsız okumamakta fayda var. TAKVİM, İmamoğlunun kurultay planını ve tarihini açıklıyor.