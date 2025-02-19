Takvim.com.trnin Tolgahan Erdoğan röportajı ihbar sayıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı CHPli Erdoğanı ifadeye çağırdı. Delegelerin kaldığı otelde dönen çanta trafiğinden bahseden Erdoğan, Özgen Nama, Baki Aydöner, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer, Rıza Akpolat ve Veli Gümüş isimlerini verdi. Rıza Akpolatın 300 bin TLlik delege pazarlığını anlattı, Erzurum İl Başkanının para aldığını söyledi. Lalelideki dövizcilerden kurultaya gittiği söylenen 50 milyon dolara ilişkin dövizcilerin siyasi rüşvet teklif ettiğini belirten Erdoğan, Bu konuyu bazı belediye başkanlarına bildirdim dedi. Şaban Sevinç ile Erkan Çakır arasında para trafiği olduğunu dile getirdi.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı söz konusu isimlerin ifadeye çağrılmasına ve bu kişilerin mal varlıklarının araştırılmasına karar verildi.