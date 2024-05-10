TBMM Dijital Mecralar Komisyonu yerel seçimler sonrası ilk toplantısını Dijital Telif Yasası gündemiyle gerçekleştirdi. Takvim.com.tr komisyon toplantısını Meclisten takip etti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, Fikri Sanat Eserleri Kanunu’nun yayıncıların telif haklarını korumaktan çok uzak olduğunu belirtti. Yayman, telif haklarının korunması için mutlak surette yasanın güncellenmesi gerektiğini belirtti. Dijital TV piyasası için komisyonumuza tarihi bir sorumluluk düşüyor diyen Yayman X platformuna da Ya Türkiyeye gelirsiniz ya da sonuçlarına katlanırsınız uyarısında bulundu.