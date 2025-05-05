Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC dönüşü uçakta CHPnin muvazeneyi kaybettiğini söyledi. CHP otobüsünün başörtülü polis memurunun üzerine sürülmesini kabul edilemez olduğunu vurgulayan Erdoğan, Orada polisimiz kaçarak kurtuldu ama, Allah göstermesin otobüsün altında da kalabilirdi. Sonra şoförle ilgili bir adli süreç başladı. Bunlar, milleti sokağa dökmek için adeta tahrik ediyorlar dedi. Takvim.com.trnin manşet manşet gündeme getirdiği CHP içerisindeki adaylık kavgası da Başkan Recep Tayyip Erdoğanın gündemindeydi. Erdoğan, CHPde herkes birbirinin kuyusunu kazıyor, milletin iradesine bant çekmeye çalışıyorlar dedi. Erdoğan, Sırrı Süreyya Öndere de rahmet diledi.