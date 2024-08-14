Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaşta şu ana kadar 5 isimle sözleşme imzalanmıştı. Orta sahaya önemli bir takviye yapmak isteyen Kartal, birçok isimle görüşmelerde bulunmuş ancak sonuç alamamıştı. Ayrıca takımdaki yabancılar konusunda da girişimlerden olumlu geri dönüş gelmemişti. Ancak Amir Hadziahmetovicin kiralık gönderilmesi yen bir kontenjan açtı ve PSGden Cher Ndour, İstanbula geldi. Kartal da kadrosuna kattığını açıkladı. Transferi ilk olarak Takvim duyurmuştu. İşte detaylar...