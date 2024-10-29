İç cephe yerine dış cephede konumlanmayı tercih eden DEM Parti, Türkiyeyi işgalcilikle suçlayıp teröristan hayali kuran Suriye PKKsını YPG akladı. TAKVİMin gündeme getirdiği skandal sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli Türkiye partisi olun telkininde bulunduğu DEMi uyardı. Uzanan hoşgörü elini idrak edemediler diyen Bahçeli, Terör ve bölücülüğü sadece hayatımızdan değil, milli hafızadan da söküp atma hedefinden cayma, sapma ve savrulma söz konusu değildir. Şayet buna direnç gösterilirse, eski usul mücadele stratejilerinden çok daha sert, seri ve şiddetli yöntemlerin devreye alınması mukadder hale gelmeli, hiç kimsenin de gözünün yaşına bakılmamalıdır dedi.