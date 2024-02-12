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Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı'nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı / 11.02.24

Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı'nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı / 11.02.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Takvim.com.tr 1999 yılındaki o belgeye ulaşmıştı | PKK, FETÖ şimdi de Adnan Oktar... Fincancı'nın yeni skandalı: Sahte işkence raporuyla suç örgütüne koruma kalkanı / 11.02.24

Takvim 06:56
02

AK Parti'nin Küçükçekmece'deki seçim çalışmasına silahlı saldırı! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 17 şüpheli gözaltında / 11.02.24

Takvim 05:57
03

CHP'li Yılmaz Büyükerşen hadsiz sözlerle Osmanlı Devleti'ni hedef aldı! Nebi Hatipoğlu'ndan sert tepki: Kadınlar canımız, Osmanlı Atamızdır / 11.02.24

Takvim 04:25
04

İletişim Başkanlığı duyurdu! Başkan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'a gidiyor / 11.02.24

Takvim 01:35
05

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Tekirdağ mitinginde önemli açıklamalar! CHP'ye 'DEM'li tepki... "Terör baronlarından medet umuyorlar" / 11.02.24

Takvim 06:48
06

CHP'deki Çankaya krizi boyut kazanıyor! Özgür Özel 'kırmızı çizgi'yi aştı... Keyfi ön seçim tabanı isyan ettirdi / 11.02.24

Takvim 03:43
07

Başkan Erdoğan imzaladı Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı! / 11.02.24

Takvim 04:52
08

Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde! Rekor üstüne rekor kırdı: Son 1 ayda yüzde 16.9, yıl başından bu yana ise yüzde 21 getiri!

Takvim 03:45
09

Mansur'un şehir eşkıyaları! İYİ Partili ilçe başkanını tekme tokat dövüp CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan özür dilettiler / 11.02.24

Takvim 01:53
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