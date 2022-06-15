Takvim.com.tr açıklıyor: Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerden yere vurduğu CHP'li gazeteci kim? CHP liderinin sözlerinin şifreleri... / 14.06.22

CHPde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki cumhurbaşkanlığı adaylık yarışında kılıçlar bir kez daha çekildi. Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında öyle sözler sarfetti ki, isim yoktu ama tarif vardı. Tarifi de, Ekrem İmamoğlunun adaylığını destekleyen ve kendisini açıkça tehdit eden bir muhalif gazeteciye uyuyordu. Peki, bu gazeteci kim? Takvim.com.tr herkesin merak ettiği gazeteciyi açıklıyor. İşte Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşında yepyeni bir sayfa açan konuşmanın şifreleri...