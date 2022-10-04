Takvim.com.trnin daha önceden çok çarpıcı detaylarla gündeme getirdiği, DERİNLERDEN GELME SESİ manşetiyle okuyucularını duyurduğu Kemal Kılıçdaroğlunun ABD ziyareti iptal olabilir. A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gazeteci Turgay Güler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlunun ABD ziyaretinin adaylık tartışmaları yüzünden iptal olabileceğini söyledi. Güler, Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gitmesi, büyük bir siyasi hatadır. Gitti, döndü adaylığını açıkladı diyelim icazet aldı denir, problem. Aday olamazsa icazet alamadı denir, bu da problem dedi.