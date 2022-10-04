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7/24 Dinle Takvim Takvim.com.tr 'derin' detaylarla gündeme getirmişti! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye 'icazet' seferi iptal olabilir / 03.10.22
Takvim.com.tr 'derin' detaylarla gündeme getirmişti! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye 'icazet' seferi iptal olabilir / 03.10.22

Takvim.com.tr 'derin' detaylarla gündeme getirmişti! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye 'icazet' seferi iptal olabilir / 03.10.22

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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01

Takvim.com.tr 'derin' detaylarla gündeme getirmişti! CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ABD'ye 'icazet' seferi iptal olabilir / 03.10.22

Takvim 01:50
02

Galatasaray'ın sahadaki dahisi Juan Mata! IQ'su Einstein'la yarışıyor / 28.09.22

Takvim 01:12
03

Avrupa’da enflasyon çift haneyle rekor kırdı: Dev firmalar iflasa sürükleniyor / 01.10.22

Takvim 02:21
04

İhanet mi ticaret mi? Icardı-Wanda Nara ayrılığı tam anlamıyla bomba etkisi yarattı / 24.09.22

Takvim 01:37
05

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu sıkıştırmaya devam ediyor! İYİ Parti'den 'Mansur Yavaş' hamlesi... / 29.09.22

Takvim 01:09
06

Bakanlık 'Kent Tarımı' için gaza bastı! Sebze fiyatlarını yüzde 50 düşürecek model / 03.10.22

Takvim 02:20
07

'Sıfır Atık'la ekonomiye 62 milyar TL'lik dev katkı! Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan 5 yıl önce start vermişti

Takvim 01:31
08

Maaşlara enflasyon ayarı! Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklilerine %15.91, memurlara ve memur emeklilerine %16.99 artış göründü

Takvim 02:33
09

Hükümetten vatandaşa kentsel dönüşümde 2. faiz desteği

Takvim 01:44
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