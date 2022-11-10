Fetullahçı Terör Örgütü, 2023e sayılı bir zaman kala kullanışlı piyonu Hakan Şükür üzerinden kendini aklama girişimine soyundu. Bu kirli emelin ilk adımı Oğuzhan Uğur ile başladı, FLU TV isimli Youtube kanalıyla devam etti. Saadet Partisinin yayın organı TV 5 ise el yükseltti. Kanalda Hakan Şüküre methiyeler düzülüp teşekkürler edildi. FETÖcü aklama operasyonuna Almanyadaki HDPKK kırıntıları da dahil oldu. Rachel Hebun Aden isimli trans Mehmet Lütfü Özdemir, Şüküre mikrofon uzattı. Tüm bu gelişmeler dikkate alındığında FETÖnün kendini aklmaya çalıştığı değirmen ve o değirmene su taşıyanlar birer birer karşımıza çıkıyor. Takvim.com.tr konuyu detaylıca analiz etti.