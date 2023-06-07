Takvim.com.trnin daha duyurduğu emeklilere bayram müjdesini Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından açıkladı. Başkan Erdoğan, Emeklilerimizin maaşlarını ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Kurban Bayramında 26-27 Haziran tarihlerini idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Hafta sonlarıyla birlikte vatandaşlarımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır dedi. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri ne zaman maaş ve ikramiye alacak? İkramiyede artış olacak mı? Burada hangi formüller var? İşte detaylar...