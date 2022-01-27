Takvim.com.tr Ekrem İmamoğlu - Dominick Chilcott'un balıkçı buluşmasıyla ilgili bomba detayı açıklıyor! Her anlamda "sır" görüşme / 27.01.22

Son dakika haberi... İstanbul karla boğuşurken CHPli İBB Başkanı Ekrem İmamoğlunun İngiliz Büyükelçi Dominick Chilcott ile balıkçıda keyif yaptığı ortaya çıkmıştı. İmamoğlu ile Chilcott arasında yapılan görüşmeyle ilgili bomba bir detay daha öğrenildi. 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi Ve Koordinasyonu Hakkında Kanun maddesine göre İmamoğlu-Chilcott görüşmesinin Dışişleri Bakanlığına bildirilmesi gerekiyordu. Ancak sır görüşme hem kamuoyundan hem de Bakanlıktan saklanmaya çalışıldı.