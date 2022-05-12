Takvim.com.tr, FETÖ ilişkisini ifşa etmişti... AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu CHP'li Engin Özkoç’u o fotoğrafla yerin dibine soktu / 12.05.22

Takvim.com.tr olarak CHP’li Engin Özkoçun FETÖcülerle temaslarını defalarca gündeme getirmiş, gizli görüşmeleri gerek fotoğraflarla gerekse videolarla gün gün tarih tarih ifşa etmiştik. Takvimin haberlerinin Özkoçu ifşa etmesinin ardından Cumhuriyet Halk Partisinin FETÖ ile olan ilişkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinde de belgelendi. AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu Meclise getirdiği 2014 yılında çekilmiş fotoğrafla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç’un FETÖcülerle yanyana oluşunu gösterdi.