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7/24 Dinle Takvim takvim.com.tr gelişmeleri aktarmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun faturası Murat Ongun'a yansıdı! Birimle ilişiği kesildi / 17.05.22
takvim.com.tr gelişmeleri aktarmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun faturası Murat Ongun'a yansıdı! Birimle ilişiği kesildi / 17.05.22

takvim.com.tr gelişmeleri aktarmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun faturası Murat Ongun'a yansıdı! Birimle ilişiği kesildi / 17.05.22

Takvim

150 Bölüm | 06:03:43
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01

takvim.com.tr gelişmeleri aktarmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun faturası Murat Ongun'a yansıdı! Birimle ilişiği kesildi / 17.05.22

Takvim 06:31
02

Maliye fırsatçılara göz açtırmayacak: Kiralık konut ve gayrimenkul satışlarında fahiş artışa fren geliyor! / 12.05.22

Takvim 02:28
03

Sınır terörden arındırıldı: Yeni göç dalgaları tampon bölgelerde durduruldu / 07.05.22

Takvim 02:27
04

Bankacılık sektörü tarıma kredi desteği sağlıyor: Tarıma 180.7 milyar TL / 14.05.22

Takvim 02:03
05

Konut fiyatlarındaki fahiş fiyat artışları için 81 ilde harekete geçildi! 65 bin kişi tespit edildi: Müsamaha yok / 17.05.22

Takvim 03:31
06

Beşiktaş'ta 14 futbolcunun sözleşmesinin bitmesi 21 milyon Euro'luk rahatlama sağlayacak / 11.05.22

Takvim 01:18
07

Fransızlar genç yıldız Ersin Destanoğlu için yeni rakam belirledi! / 18.05.22

Takvim 01:06
08

Fenerbahçe Güney Koreli stoperin alternatifini Guimaraes'de buldu / 18.05.22

Takvim 01:29
09

CHP'den lüks otelde bol rakılı yemek! Davetiye de 10 bin lira / 17.05.22

Takvim 02:01
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