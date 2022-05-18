takvim.com.tr gelişmeleri aktarmıştı: Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz turunun faturası Murat Ongun'a yansıdı! Birimle ilişiği kesildi / 17.05.22

Ramazan Bayramında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu beraberinde getirdiği gazeteciler ile bir Karadeniz turu düzenlemişti. Düzenlenen turun faturası ve konuk edilen gazeteciler tartışma konusu olurken CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da tepkisini dile getirerek İmamoğlu ile giriştiği adaylık yarışında öne çıkmaya çalıştı. takvim.com.tr kulislerden edindiği bilgiler doğrultusunda bu savaşta biletin Murat Onguna kesileceği ve görevden alınacağını duyurmuştu. Bu kapsamda İBB Sözcülüğü biriminin kapatıldığı ve Ongunun da açıkta kaldığı öğrenildi.