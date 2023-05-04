The Economist ERDOĞAN SONRASI... başlığı altında 7li koalisyonun ihanetini tescilleyen çarpıcı bir yazı kaleme almıştı. Takvim.com.trnin gündeme getirdiği yazıda, üst düzey bir muhalefet milletvekilini kaynak gösteren The Economist 7li koalisyonun iktidara gelmesi durumunda Rusyadan alınan S-400lerin depoya kaldıralacağını, Akkuyu Nükleer projesine son verileceğini, TSKnın Suriyenin kuzeyinden çekileceğini, bölgenin PKK ve türevlerine bıracakğını ifade etmişti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından A Haber ekranlarında açıklamada bulunan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, The Economistin iddiaları çok vahimdir. Üstelik onların ifadesi ile; muhalefet partilerinden birisinin üst düzey yöneticisine dayanarak söylemiş yayınlamış! Çünkü zillet partileri eğer 14 Mayısta hedeflerine ulaşırlarsa Türkiyenin tarihi yürüyüşü kesilecek. Yanı başımızda terör koridoru olacak. Verdiğimiz mücadeleler heba olacak. Türkiye her alanda saldırıya açık konuma gelecek dedi.