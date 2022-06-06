Takvim.com.tr günler öncesinden duyurmuştu! 3600 ek göstergede geri sayım! Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge detaylarını açıklayacak

Takvim.com.tr 3600 ek göstergeyle ilgili gelişmeleri günler öncesinden duyurmuştu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, AK Parti Grup Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan, hem Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir görüşme gerçekleştirdi. 2 saatlik görüşmede taslaklar Başkan Erdoğana sunuldu ve kapsamda bir genişleme oldu. demişti. Bugün ise Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısında 3600 ek göstergeyle ilgili tüm detayları açıklayacağını duyurdu. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? Memur maaşları ek göstergeyle ne kadar olacak? İşte bu soruların cevaplarını Başkan Erdoğan milyonlara duyuracak.