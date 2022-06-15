takvim.com.tr HDP'nin, iyice CHP'nin içine girdiğini yazmıştı: İttifak ortağı HDP istedi Kılıçdaroğlu Özcan'ın ipini çekiyor / 14.06.22

Son dakika haberleri... Son dönemdeki çıkışlarıyla gündeme gelen CHPli Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcanın, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildiği öğrenildi. Tanju Özcanın daha önce HDP ile yaptığı tartışmalar da bilinirken Kılıçdaroğlunun bu hamleyi yapması dikkatlerden kaçmadı. takvim.com.trnin geçtiğimiz gün kulis bilgilerinden aktardığı haberde HDPnin iyice CHPnin içine girdiğini yazması ve 6lı masadaki diğer ortakların durumdan rahatsız olduğunu aktarmıştı. Tanju Özcanın Kemal Kılıçdaroğlu tarafından ipinin çekilmesi de Kılıçdaroğlunun ortağı HDPnin gönlünü yapmak istediği şeklinde yorumlandı.