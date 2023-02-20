Asrın felaketi sonrası Türkiye yaralarını sararken, CHP ve yandaşı medyanın kirli algı operasyonları hız kesmeden sürüyor. Yandaş medyanın fondaş aktörlerinden Merdan Yanardağ, afet bölgelerindeki canhıraş mücadeleyi görmezden gelerek Bakanları sakal üzerinden hedef gösterdi. Bu manipülasyona sosyal medya trolleri ve dezenformasyon yayan hesaplar da atladı. Takvim.com.tr başlatılan bu algı operasyonunu 4 fotoğrafla bozguna uğrattı. CHPli Lütfü Savaş, Orhan Sarıbal, Burhanettin Bulut ve Mehmet Güzelmansurun afet bölgesindeki sakallı fotoğrafları sahnelen kirli tiyatroyu açığa çıkardı.