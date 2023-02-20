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7/24 Dinle Takvim Takvim.com.tr kirli algıyı bozguna uğrattı! Bakanları sakal üzerinden hedef gösteren fondaş Merdan Yanardağ'ı patlatan 4 CHP'li isim / 20.02.23
Takvim.com.tr kirli algıyı bozguna uğrattı! Bakanları sakal üzerinden hedef gösteren fondaş Merdan Yanardağ'ı patlatan 4 CHP'li isim / 20.02.23

Takvim.com.tr kirli algıyı bozguna uğrattı! Bakanları sakal üzerinden hedef gösteren fondaş Merdan Yanardağ'ı patlatan 4 CHP'li isim / 20.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Takvim.com.tr kirli algıyı bozguna uğrattı! Bakanları sakal üzerinden hedef gösteren fondaş Merdan Yanardağ'ı patlatan 4 CHP'li isim / 20.02.23

Takvim 02:32
02

CHP'nin riyakar siyaseti arşivlerle tescillendi! 2019'da Antakya'ya 'ölüm' vadetmişler: "Kentsel Dönüşüme Hayır" kampanyası / 20.02.23

Takvim 01:56
03

CHP yandaşı Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel yaydı, fondaşlar devam ettirdi! İşte 'Elbistan'da deliller karartıldı' yalanına karşı gerçekler / 20.02.23

Takvim 02:52
04

Valencia’da büyük tehlike! International’in yetkilileri Fenerbahçe'nin yıldızıyla İstanbul'da masaya oturdu / 20.02.23

Takvim 01:26
05

Maldini’nin gözü Zaniolo’da! Milan Roma’dan alamadı Galatasaray'ın kapısını çalacak / 20.02.23

Takvim 01:21
06

EYT’liye prim desteği! Depremden etkilenen 11 ilde borçlanma ve ihya başvurusuna ek süre / 20.02.23

Takvim 01:29
07

İYİ Parti enkaz üzerinde tepinmeye devam ediyor! Mehmet Aslan'dan rezil algı operasyonu: Ukrayna üzerinden hükümeti hedef gösterdi / 20.02.23

Takvim 02:56
08

Afetzedeler için 'geçici kimlik' kararı! Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurdu: e-Devlet'ten alınacak / 18.02.23

Takvim 00:55
09

'50 milyar TL'lik bağış' olayıyla gündem olmuştu! Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras'tan bir açıklama daha / 18.02.23

Takvim 01:31
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