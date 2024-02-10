PKKnın siyasi ayağı DEM, Başak Demirtaşın Kandilden gelen talimat üzerine adaylıktan çekilmesi sonrası bugün İstanbul adayını duyurdu. Yaşanan gelişmeler A Haber ekranlarında değerlendirildi. Çarpıcı analizlerde bulunan Gaffar Yakınca, Almanya-Kandil-DEM üçgeninde neler yaşandığını anlattı. Yakınca, Aslında bu Başak Demirtaş hikayesi, Avrupa’da yazılıp çizilenler, bunların bazı kapalı grupları var orada bana gelen istihbaratlarla konuşuyorum. Başak Demirtaş terör örgütü içindeki bir ekibin adamıydı. Onlar istiyordu bu çıksın diye. Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni’de başka ekibin adamıydı ifadelerini kullandı.