Takvim.com.trnin tüm detaylarıyla gündeme getirdiği Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki aptal-şizofren kavgasını CHPli kaynaklar da doğruladı. Bilindiği üzere Kaftancıoğlu 2023 yolunda Kılıçdaroğlunun aday olmasını savunuyor. İmamoğlu da siyasi ikballeri doğrultusunda kolları sıvamış vaziyette. CHPli isimler bu durumun Ekrem İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu arasında önemli bir ayrılık noktası olduğuna dikkat çekti. Öte yandan CHPyi sarsan hakaret kavgasının bir de paralel boyutu var. CHPli İBB Başkanının İstanbulda alternatif bir parti teşkilatı kurduğu, Kaftacıoğlunun da İmamoğluna yakın isimlerinde üzerini çizdiği gelen bilgiler arasında. İşte takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar...