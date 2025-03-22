İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında suç örgütü yöneticisi olmak, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve kişisel verileri hukuka aykırı kullanma gibi suçlardan soruşturma başlattı. Takvim.com.tr kritik bilgilere ulaştı. Soruşturmanın CHP İstanbul İl Başkanlığının satın alınma sürecine ilişkin para kuleleri görüntülerinin ortaya çıkmasıyla 8 açık ve 4 gizli tanığın ifadeleriyle derinleştirildi. İmamoğlunun yönetimindeki örgütün, ihalelere fesat karıştırma, rüşvet alma, suç gelirlerini aklama ve kamuoyunu manipüle etme gibi faaliyetler yürüttüğü tespit edildi. Örgütün yapısında Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun, İBB Spor Genel Müdürü Fatih Keleş gibi isimler yer alırken, İmamoğlunun CHP il binası satın alım sürecini yönettiği ve kayıt dışı para transferleri yaptığı iddia edildi. Ayrıca, örgütün medya üzerinden gazetecilere ödemeler yaparak kişisel verileri topladığı ve seçmeni yönlendirmeye çalıştığı belirlendi. Rüşvet taleplerini reddeden firmalara ise astronomik cezalar uygulandığı ortaya çıktı.