Süper Ligin 2. haftasında Beşiktaş sahasında Pendikspor ile berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından editörümüz Görkem Ağgündüz, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneşe Avrupada oynayan takımlarımızın maçları ertelenmeli mi? sorusunu sordu. TFF bunun üzerine harekete geçti. TFFden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Liginde mücadele eden Galatasaray ve UEFA Avrupa Konferans Liginde mücadele eden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Yukatel Adana Demirspor kulüplerimiz başarılı bir performans göstererek Play Off turuna yükselmişlerdir. Play Off turu, kulüplerimizin grup müsabakalarına kalabilmeleri, ülke futbolumuza katacağı değerler ve ülke puanı açısından oldukça önemli bir aşamadır. Bu sebeple Federasyonumuzca kulüplerimizin bu hafta sonu oynayacağı lig müsabakalarının ertelenmesinin faydalı olacağı değerlendirilmiştir ifadelerine yer verildi.