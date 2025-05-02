Takvim.com.tr 7den 70e büyük ilgi gören TEKNOFEST KKTCyi yerinden takip ediyor. Özel İçerik Editörümüz Nur Demir, eski Ercan Havalimanında 100 bin metrekare alanda yapılan festivalden dakika dakika tüm detayları aktarıyor. Takvim.com.trye özel açıklamalarda bulunan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Turkuvaz Medyaya özel bir teşekkür ederek, Bu ülkenin mühendis bir evladı olarak şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun iyi ki varsınız. dedi. Yarışmalara 45 bin gencin başvuru yaptığını sözlerine ekleyen Bayraktar, Onların finalistleri burada yarışıyor, hatta benim kızım da yarışmacı o da yarışıyor. ifadelerini kullandı.