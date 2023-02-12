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7/24 Dinle Takvim Takvim.com.tr yazdı Bakan Koca doğruladı! CHP'li Lütfü Savaş neyin peşinde? 8 kez aranmasına rağmen telefona çıkmadı / 11.02.23
Takvim.com.tr yazdı Bakan Koca doğruladı! CHP'li Lütfü Savaş neyin peşinde? 8 kez aranmasına rağmen telefona çıkmadı / 11.02.23

Takvim.com.tr yazdı Bakan Koca doğruladı! CHP'li Lütfü Savaş neyin peşinde? 8 kez aranmasına rağmen telefona çıkmadı / 11.02.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Takvim.com.tr yazdı Bakan Koca doğruladı! CHP'li Lütfü Savaş neyin peşinde? 8 kez aranmasına rağmen telefona çıkmadı / 11.02.23

Takvim 02:09
02

Fener’e Borini çalımı! Beşiktaş İtalyan yıldızın transferinde sona yaklaştı / 04.02.23

Takvim 01:09
03

Alman Bild'den Türkiye analizi! Başkan Erdoğan'ın kritik rolüne dikkat çektiler: Savaştaki krizden avantaj çıkardı / 01.02.23

Takvim 02:06
04

Yüzyılın felaketi! Fırsatçılar depremzedelerin ihtiyaçlarına göz koydu: Bakanlık cezayı kesecek / 08.02.23

Takvim 02:00
05

Washington Post deprem ile ilgili çarpıcı bir habere imza attı! Sarsıntıda ortaya çıkan enerji... / 12.02.23

Takvim 01:43
06

Adıyaman'dan duygulandıran görüntüler! Köylülerden Mehmetçik'e sevgi seli / 11.02.23

Takvim 02:48
07

Asrın felaketi sonrası CHP medyasında İslam düşmanlığı! 28 Şubat artığı Merdan Yanardağ'dan rezil sözler: Muhafazakar seçmen hedefte / 11.02.23

Takvim 03:17
08

BM Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths: Türkiye'deki deprem bölgede son 100 yıl içinde yaşanan en kötü olay / 12.02.23

Takvim 01:31
09

Siyasi yağmacılıktan fiziki yağmacılığa CHP! Samandağ'a giden yardımlara el koyan CHP'li Turgay Abacı'ya polis müdahalesi / 11.02.23

Takvim 02:37
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