Asrın felaketi sonrası Türkiye tek yürek olup yaralarını sarmaya çalışırken CHPliler enkaz üzerinden siyaset devşirdi. Yıkımın en çok yaşandığı illerden biri olan Hatayda CHPli Başkan Lütfü Savaş AFADı hedef gösterip Emir almam çıkışında bulundu. Takvim.com.tr de Savaşın Bakanların telefonuna çıkmadığı, toplantılara katılmadığı bilgisini paylaştı. Bu olay tüm sıcaklığını korurken Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan takvim.com.tryi doğrulayan bir çıkış geldi. Koca, CHPli başkan Lütfü Savaşı 8 kez aradığını fakat geri dönüş alamadığını dile getirdi.