Takvim.com.tr yazdı CHP karıştı! İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu arasında sızdırma savaşları nasıl başladı? / 03.02.22

CHPdeki 2023 savaşları son günlerde yaşanan krizlerle iyice ayyuka çıktı. Önce karşılıklı yandaş gazeteciler üzerinden kaset polemikleri döndü, daha sonra tehditler yerini icraatlere bıraktı. 24 Ocakta İstanbul karla mücadele ederken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalandı. Takvim.com.tr olarak İmamoğlunun fotoğrafını sızdıran kişinin Kılıçdaroğlu ekibinden olduğunu gündeme getirmemiz sonrası parti karıştı. İmamoğlu ekibi ise rövanşını almayı ihmak etmedi, CHP liderini 100 bin liralık otel odasından vurdu. Kılıçdaroğlunun geceliği 100 bin liralık otel odasındaki fakir edebiyatı tiyatrosunu patlatan kişinin de İmamoğlunun ekibinden olduğunu açıklamamız sonrası partide derin çatlaklar meydana geldi. İşte CHPyi karıştıran görüntü savaşları ve yaşanan süreç.