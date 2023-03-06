Kemal Kılıçdaroğlunun 6lı koalisyonda adaylık ilanının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener masadan çekildi. Muhalefette kriz yaratan gelişmeyle birlikte iki taraf da birbirine girdi. Akşenerin masadan çekilirken Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğluna çağrıda bulunması CHPli kesimi çıldırttı. Birçok CHPli isim, Akşenerin CHPli belediye başkanlarına çağrı yapmasını Parti içini de karıştırmaya çalışıyor şeklinde yorumladı. Katıldığı bir televizyon programında konuyla ilgili eleştirilere cevap veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, “Biz Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarını CHP rozeti taşısalar da Millet İttifakının belediye başkanları zannediyorduk” dedi. Dikbayır, takvim.com.trnin gündeme getirdiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun Akşener ile görüşmesinin İYİ Parti Genel Merkezi dışında olmasını istediğini doğruladı.