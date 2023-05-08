×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet / 07.05.23

Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet / 07.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Takvim.com.tr'den Batı ve küresel tetikçilerine 'meydan' tokadı: Türkiye Başkan Erdoğan'a, Erdoğan milli iradeye emanet / 07.05.23

Takvim 04:22
02

Yeni sezonu planlayan Sarı-Kırmızılılar ismi dev kulüpler ile anılan Ganalı stoper için yarışa girdi! / 08.05.23

Takvim 02:57
03

Başkan Erdoğan TRT'deki propaganda konuşmasını yaptı: "Bu ülkenin hiçbir ferdi kaybetmeyecek" / 07.05.23

Takvim 03:33
04

7'li koalisyona bir miting şoku daha! Manisalı vatandaşlardan Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a tokat gibi cevap / 07.05.23

Takvim 01:57
05

Yarım gün çalışana en az 18 bin 438 TL! Anneler nasıl yararlanacak? İŞKUR ne kadar ödeme yapacak?

Takvim 02:07
06

Adalet Bakanlığı'ndan Meral Akşener'in İmralı iftirasına belgeli yalanlama / 07.05.23

Takvim 03:32
07

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Kayseri mitinginde önemli açıklamalar / 07.05.23

Takvim 03:25
08

7'li koalisyonun Maltepe hüsranı! CHP'yi ve fondaş medyasını patlatan drone görüntüleri: Alanı dolduramadılar / 07.05.23

Takvim 02:48
09

EYT’liye üçlü artış! Refay payı ile artış ne kadar olacak? İşte detaylar...

Takvim 01:46
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı