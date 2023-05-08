Batının seçimlere günler kala Başkan Recep Tayyip Erdoğanı hedef alan saldırıları hız kazanmış, küresel tetikçiler manşet silahını devreye sokmuştu. Bugün milli irade küresel tetilçiklere sağlam bir tokat attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğanın Atatürk Havalimanındaki Yüzyılın Mitingine tamı tamına 1 milyon 700 bin kişi katıldı. Takvim.com.tr de Batının satılık kalemlerine Atatürk Havalimanında açılan bir pankartla yanıt verdi. Söz konusu pankartta Başkan Erdoğana ithafen TÜRKİYE SANA, SEN BİZE EMANETSİN ifadeleri yer alıyor. Milletine emanet olan bir lideri, satılık kalemleri ile devirebileceğini zanneden küresel tetikçiler bir kez daha hüsrana uğradı.