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Takvim'in usta yazarları Ulaş Özdemir ve Oktay Derelioğlu Trabzonspor ve Beşiktaş'ı masaya yatırdı! / 16.09.23

Takvim'in usta yazarları Ulaş Özdemir ve Oktay Derelioğlu Trabzonspor ve Beşiktaş'ı masaya yatırdı! / 16.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Takvim'in usta yazarları Ulaş Özdemir ve Oktay Derelioğlu Trabzonspor ve Beşiktaş'ı masaya yatırdı! / 16.09.23

Takvim 03:42
02

İBB'nin yürü'me'yen merdiven skandalını örtbas etmek için sabotajcı dediği Tarkan Semiz konuştu: Yargı önünde hesaplaşacağız / 16.09.23

Takvim 01:37
03

Başkan Erdoğan'dan deprem şurasında kentsel dönüşüm çağrısı / 16.09.23

Takvim 16:03
04

Özgür Özel'in adaylık açıklaması Kılıçdaroğlu yandaşı Barış Yarkadaşı çileden çıkarttı: Hepiniz oradaydınız! / 16.09.23

Takvim 03:13
05

İstanbul'da camide 'içki' skandalı: 'Reddit'çi edepsizin "Polisler beni bulamaz" pişkinliği! Kıskıvrak yakalandı / 16.09.23

Takvim 02:21
06

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 5 yıllık skandalları 67 saniyeye sığdırıldı! / 16.09.23

Takvim 01:56
07

Hukuksuz Halk TV patronun kaçak villasıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı: Bakanlık yazı göndermiş / 16.09.23

Takvim 01:19
08

İKİNCİ TORBA YASASINDA NELER VAR? Bağ-Kurluya erken emeklilik, evlilik kredisi, emekliye ara zam ve ikramiye...

Takvim 02:39
09

Diplomasi çıkarması! Başkan Erdoğan'ın ABD programı belli oldu: Üst düzey temaslar gerçekleştirecek / 16.09.23

Takvim 02:49
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