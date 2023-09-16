Takvimin iki usta yazarı Ulaş Özdemir ve Oktay Derelioğlu yarın Akyazıda oynanacak dev maçı mercek altına aldı. Ulaş Özdemir, Yine hafızalarda yer edecek bir maç bekliyorum. Trabzonspor için yeni dönemin ilk maçı. Takım olma yolunda yürünecek yol var ama bu süreçte üç puanı da almak zorundalar... ifadelerini kullanırken Oktay Derelioğlu ise Beşiktaş kontra atağı iyi oynuyor. Trabzonspor önünde uygun bir ortam bulacaklar. Bjelica eğer Beşiktaşın üzerine çok giderse, kötü bir skorla bu karşılaşmadan ayrılabilir... dedi.