Kandile müzahir tutumunu sürdüren YNK Başkanı Bafel Talabani, yaklaşan IKBY parlamento seçimleri öncesi küstah açıklamalarda bulundu. Duhoktaki seçim mitinginde Türkiyeyi işgalcilikle suçlayan Talabani, Kandildeki PKK elebaşları ve YPGli teröristbaşı Ferhat Abdi Şahinden Kardeşlerim olarak bahsetti. PKK ve YPG/SDG ile ortak hareket ettiğini açık açık söyleyen Talabaninin Barzaniler ile PKKyı masaya oturtma planı ise bozguna uğradı. Böylelikle TAKVİMin aylardır gündeme getirdiği Talabani - ABD - PKK ittifakı bir kez daha tescillendi.