Taliban lideri kim? Örgütün liderlik yapılanması nasıl? İşte Afganistan yönetimini ele alan Taliban'ın en önemli isimleri / 19.08.21

Takvim

Afganistan'da ABD'nin çekilmesinin ardından ülkenin büyük bölümünü kontrol altına alan Taliban'ın nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken yönetimindeki isimler de dikkat çekiyor. Peki, 1994'te yılında Molla Muhammed Ömer tarafından kurulan ve Afganistan'ın son 25 yılına damga vuran Taliban örgütünün lider kadrosunda kimler var? İşte lider kadrolarının en önemli isimleri...