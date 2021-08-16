Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen A Haber'e konuştu: Türkiye bizim için kardeş ülkedir, iyi ilişkiler kurmak istiyoruz / 16.08.21

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Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi ve hükümet güçlerinin başkentten ayrılmasıyla Taliban, dün başkanlık sarayı ve kamu binalarında kontrolü sağlamıştı. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen, son gelişmelere ilişkin A Haber'e açıklamalarda bulundu. Taliban Sözcüsü Suhail Shaheen yaptığı açıklamada "Herkesin içi rahat olsun. Afganistan'da bir hükümet kurulacak ve bu hükümet dünyadaki düzene uyum sağlayacak." dedi. Shaheen "Türkiye bizim için kardeş ülkedir, İslami bir ülkedir. Burada kardeş ülkenin bizimle olması çok güzel. Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Herhangi bir parasal yardım ya da işbirliği için Türkiye ile yakın olmak isteriz." şeklinde konuştu.