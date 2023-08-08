Kemal Kılıçdaroğlu sallantıda olan koltuğunu sağlama almak için baskıyı artırdı. CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama biriminden partili vekil ve yöneticilere gönderilen haftalık bilgilendirme raporunda, milletvekillerine dini konulara girmeyin uyarısı yapıldı, sosyal medya paylaşımlarında bireysel görüşleri yerine parti görüşlerini kamuoyuna aktarmaları söylendi. Bildiride CHPlilere parti için sorunlar kamuoyuna yansırsa Bunlar daha kendi sorunlarını çözemezken ülkeyi nasıl yönetecekler algısı uyanacağı hatırlatıldı. Öte yandan CHP Sosyal Medya ve Medya Planlama birimi tarafından getirilen konuşma yasağının arkasında Eren Erdemin olduğu biliniyor.